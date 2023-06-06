Еще один трамвай сошел с рельсов в Барнауле
Еще один трамвайный вагон сошел с рельсов на улице Челюскинцев в Барнауле во вторник, 6 июня. В аварии никто не пострадал, сообщает «Инцидент Барнаул».
Днем ранее на том же самом месте произошло аналогичное ДТП, но в другом направлении. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем Toyota RAV4.
По словам очевидцев, в месте аварии продавлен грунт из-за проезда большегрузов. В связи с происшествием изменили движение маршрутов трамваев № 5 и 7, отмечает altapress.ru.
В конце мая похожий инцидент произошел в Томске. В результате схода трамвая с рельсов пострадали три человека.