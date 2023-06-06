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В Тамбовской области 6,3 тыс. медиков получили специальные соцвыплаты

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Около 6,3 тыс. медицинских работников Тамбовской области получили в мае специальные социальные выплаты. Общая сумма выплат составила свыше 48 млн рублей, сообщает «ОнлайнТамбов.Ру» во вторник, 6 июня.

Выплата полагается отдельным категориям медиков первичного звена здравоохранения, районных и городских больниц, а также станций скорой помощи. Ее размер варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей.

Оператором выплаты выступает Социальный фонд России. Медучреждения ежемесячно формируют электронный реестр работников, имеющих право на ее получение.

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