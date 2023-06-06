Жительница Тюменской области пострадала при наезде электрички

Сотрудники МВД проводят проверку по факту наезда электрички на 57-летнюю женщину в Тюменской области. Потерпевшая пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Инцидент произошел вблизи станции Озеро Андреевское. По данным портала «Наш город», 57-летнюю женщину сбила электричка, следовавшая из Тюмени в Ишим. Машинист пытался применить экстренное торможение.

Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Тюмени с различными травмами. Проверку по факту инцидента проводят сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте, уточняет Megatyumen.ru.

В середине мая подросток погиб в результате наезда поезда между станциями Бердск и Искитим в Новосибирской области. 14-летний мальчик был в наушниках и при переходе путей не услышал приближение состава.