Двух жителей Якутии будут судить за незаконную охоту на лося
В Якутии передано в суд уголовное дело по факту незаконного отстрела лося. Двух местных жителей обвиняют в браконьерстве.
По данным ИА SakhaNews, мужчины добыли лося в местности «Харыялах-Кюеля» в феврале 2023 года. Обвиняемые использовали снегоход «Буран» и стреляли из нарезного оружия марки «Тигр». Ущерб, нанесенный природным ресурсам, оценивается в 240 тыс. рублей.
Мужчины были задержаны во время транспортировки разделанной туши в Якутск. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на трассе «Вилюй», уточняет ИА YakutiaMedia. У обвиняемых изъяли больше 161 кг мяса, оно передано в территориальное управление Росимущества.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного расследования обвиняемые выплатили нанесенный ущерб.