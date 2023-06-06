В Томске заложат новый храмовый комплекс на День России
Новый православный храмовый комплекс построят на выезде с Коммунального моста через реку Томь. Чин освящения закладного камня в основание храма совершит митрополит Ростислав на День России, 12 июня. Об этом во вторник, 6 июня, информирует в Telegram-канале «Томская епархия».
«Задуманный в шатровом стиле, храм высотой 40 метров и рядом стоящая часовня высотой 25 метров будут видны каждому, кто въезжает и выезжает из Томска по Коммунальному мосту», - сказано в сообщении, его приводит РИА «Томск».
Ожидается, что храмовый комплекс станет архитектурной доминантой района. На территории планируется разбить сквер, цветники и разместить детскую площадку для «тихого душевного отдыха всех» всех жителей Томска и гостей города.
Мероприятие состоится в 15.00. Всех желающих до места закладки храма бесплатно доставят на автобусе, который отправится в 14.00 от Воскресенской церкви, а в 14.15 от Богоявленского кафедрального собора.
Ранее в июне сообщалось, что в Томске объявят торги на комплексное развитие микрорайона Черемошники. Работы затронут улицу Первомайскую и переулки Урожайный и Целинный.