Два природных пожара площадью 27 га выявили в Амурской области

В Амурской области тушат два природных пожара, площадь которых составляет 27 га. В ликвидации горения участвуют 20 человек.

По данным Амурской службы новостей, 5 июня возгорание было обнаружено в 7 км от села Челганы системой видеомониторинга «Лесохранитель». В тушении участвовали сотрудники лесхоза и десантники Магдагачинского авиаотделения Амурской авиабазы. Пожар удалось ликвидировать к концу суток, площадь горения составила 10 га.

На утро 6 июня природные пожары общей площадью 27 га действуют в Зейском и Бурейском округах.

В 13 районах Приамурья действует третий класс пожарной опасности, в Октябрьском, Завитинском и Зейском районах — четвертый класс. По всему региону введен особый противопожарный режим. Согласно прогнозам, на этой неделе в Амурской области ожидается большое количество осадков, температура воздуха в будни не превысит +23 градуса.