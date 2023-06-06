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В Екатеринбурге госпитализированы 13 человек из-за отравления роллами

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В больницы Екатеринбурга поступили 13 человек с отравлением роллами, сообщило 5 июня региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, госпитализированные заразились сальмонеллезом.

«Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что в пункте доставки не соблюдались требования к условиям хранения продукции. В том числе не велся контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имела маркировки и документации, нарушался дезинфекционный режим, у сотрудников отсутствовали медкнижки и др.

Работа пункта доставки была приостановлена, а владельцу выданы предписания об обследовании всех сотрудников, проведении дезинфекции помещения и протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

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Ранее, 3 мая, в Хабаровске 11 человек заразились кишечной инфекцией после употребления в пищу фастфуда, изготовленного одним из местных предприятий. У жителей города отмечались повышение температуры, рвота, жидкий стул и интоксикация.

В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора выявили на предприятии многочисленные санитарные нарушения. Среди них — нарушения требований к обработке и приготовлению продукции, к условиям хранения, уборке и личной гигиене. Кроме того, предприятие открылось без подачи уведомления о начале своей деятельности.

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