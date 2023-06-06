«Техноград» на ВДНХ запустит серию онлайн-курсов по развитию карьеры

В июне образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустит серию онлайн-курсов, посвященных развитию карьеры. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Специалисты центра развития карьеры «Технограда» учли разные потребности аудитории. Слушатели курсов узнают, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании. Им объяснят, как адаптировать стратегию профессионального роста под изменившиеся требования рынка труда, и расскажут, где можно повысить свою квалификацию», — отметила Сергунина.

13 июня стартует курс «Из соискателя в сотрудники», состоящий из трех вебинаров. Карьерный консультант расскажет слушателям о рынке труда, инструментах поиска работы и этапах подготовки к собеседованию.

26 июня начнется курс «Основы построения карьеры», во время которого эксперт поднимет тему профессионального роста. Курс состоит из двух занятий.

На 30 июня запланирован «Карьерный митап». В программе — лекции и практикумы от ведущих специалистов и интервью с представителями кадровых агентств. Участники поговорят о мотивации и построят личный план развития.

Участие в онлайн-курсах требует предварительной регистрации. Проект реализуется при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.