В Петрозаводске выбросили в реку городские бетонные урны

В Петрозаводске неизвестные выбросили в реку бетонные городские урны. Одна из горожанок сообщила о происшествии мэру столицы Карелии Владимиру Любарскому, а он поделился этим на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам градоначальника, женщина заметила две урны в реке в парке «Ямка». Предположительно, кто-то выбросил бетонные конструкции прямо в воду с обрыва. Пользовательница также приложила к сообщению фотографии урн и процесса их извлечения из реки, пишет ИА «Карелinform».

Ранее мэр предположил, что штрафы могут быть эффективным способом борьбы с мусором на улицах города. При этом он подчеркнул, что более действенен личный пример. Любарский рассказал, что когда видит на улице брошенный пакет или упаковку, то не стесняется «подобрать и отнести в урну, даже если для этого нужно слезть с велосипеда».

Ранее в июне сообщалось, что ремонт улиц Сулажгорской и Древлянка стартовал в Петрозаводске. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».