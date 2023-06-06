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Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве будет закрыт в выходные

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Участок Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена будет закрыт в выходные 17–18 и 24–25 июня для проведения ремонтных работ. Об этом 6 июня сообщил сайт мэра Москвы.

Закрыт будет участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» в центре города. Они временно станут конечными.

Закрытие связано с ремонтом станций «Боровицкая» и «Полянка».

Также с 17 по 30 июня будет закрыт 7-й выход с «Боровицкой» в сторону Моховой улицы.

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Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии уже вводились ограничения с 20 мая по 9 июня. Тогда на выходных закрывался участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая».

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция «Потапово» на Сокольнической линии метро будет открыта в Новой Москве в конце 2024 года. Он отметил, что новой станцией будут пользоваться 94 тыс. жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутово, Воскресенского и города Щербинки. Метро будет находиться в пешей доступности у 37 тыс. человек.

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