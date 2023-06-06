Порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна

Мариупольский порт уже начали использовать для перевозки продовольствия, в том числе зерна, сообщил во вторник, 6 июня, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев. Live».

«Зерно уже вывозим», — сказал он.

Накануне стало известно, что очередной раунд консультаций между Россией и ООН по меморандуму в рамках зерновой сделки состоится в Женеве 9 июня. Со стороны ООН в консультациях примет участие генеральный директор Конференции организации по торговле и развитию Ребекка Гринспен.

25 мая в МИД РФ предупредили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.