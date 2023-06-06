На Камчатке вертолетом эвакуировали 11 человек из-за паводка

Из-за неблагоприятной паводковой обстановки в Камчатском крае из села Парень в село Манилы эвакуировали 11 человек, в том числе пять детей. Об этом 6 июня сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в Telegram.

Эвакуацию осуществили на вертолете Ми-8 «Камчатского авиапредприятия». Люди будут находиться во временном пункте проживания.

Ранее из Пареня в Манилы уже эвакуировали 23 человека. Оставшихся жителей эвакуируют при необходимости.

Паводок вызван подъемом реки Парень до 340 см при опасном значении 300 см. Всего подтоплено девять домов и 16 придомовых территорий.

Накануне, 5 июня, якутское село Усть-Янск накрыло наводнение из-за повышения уровня воды в реке Яне. Поток воды унес баржу и затопил дороги. Всего подверглось подтоплению 38 дворовых территорий с населением 108 человек, в том числе 25 детей.