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Юрист рассказала о возможных штрафах за заборы на даче

Юрист Кудерко: если дачный забор стоит на чужой земле или мешает соседям, возможен штраф
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Обычные заборы на даче или в частном секторе могут стать предметом, из-за которого владельцу будет выписан штраф. Это произойдет только в определенных случаях. Об этом во вторник, 6 июня, рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Сам забор не является объектом капитального строительства, не регистрируется в реестре собственности, и разрешение на его строительство не нужно. Однако возведение забора определяет реальные границы купленного участка, потому юридически забор должен совпадать с данными кадастрового учета, пояснила юрист.

«Соседские споры, как правило, разгораются в тот момент, когда становится достоверно известно, что забор уменьшает границы соседнего участка», — добавила она.

Чтобы решить такой конфликт, единственный юридически верный способ — приведение границ по забору в соответствие с кадастровыми данными. Если конфликтующие стороны не смогли договориться и добровольно урегулировать конфликт, то итоговое решение будет принимать суд.

Вторая причина спора и возможного штрафа — сам забор. Он может быть слишком высоким или слишком низким, заваленным на соседний участок или сделанным из сетки, что, по мнению соседей, нарушает их частную жизнь, отмечает Кудерко.

Затем появляются еще причины для споров между соседями — расходы на строительство забора, пропорции при оплате, согласование стиля и дизайна.

В этих вопросах нет жесткого регламента. Свод правил планировки и застройки (СП 53.13330.2019) предписывает высоту забора не менее 1,2 м в высоту, но не более 1,8 м. Если забор имеет деревянные элементы, то он не должен располагаться ближе чем 8 м, к жилому зданию с деревянными перекрытиями и 15 м до деревянного дома.

Вблизи деревянного жилого дома материал забора должен быть исключительно из негорючего материала без использования дерева.

Уставом садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) могут быть предусмотрены общие правила по оформлению заборов, аналогичные нормы могут действовать и в кварталах застройки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такие правила являются приоритетными и обязательными, а оспорить их можно лишь в суде.

Важно помнить, что при самозахвате общей территории СНТ или границ муниципальной земли начисляется штраф в размере до 1,5% кадастровой стоимости захваченного участка, заключила Кудерко.

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Ранее, 24 мая, юрист Елена Кудерко также назвала основания для изъятия дачного дома и участка. По ее словам, участок могут конфисковать за систематические нарушения владельцем требований по охране земель и их загрязнение, например свалка на участке, автомастерская или выращивание запрещенных растений.

29 апреля доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что за отказ поддерживать порядок на участке грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Это касается владельцев участков, которые заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой. Также штраф может грозить из-за стихийных свалок на участке.

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