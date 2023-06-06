Власти Дании заявили об ожидании от РФ сигнала о мирном решении конфликта

Западные союзники Украины ждут от России сигнала к мирному урегулированию конфликта. Об этом 5 июня заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Думаю, мы все очень заинтересованы в мире. Мы всё еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — сказала она на пресс-конференции в Белом доме.

Как отметила Фредериксен, «для танго нужны двое». При этом она подчеркнула, что ни одна из западных стран не собирается ничего делать без Украины.

Ранее, 27 мая, замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Кроме того, по его словам, в Киеве должны признать новые территориальные реалии, которые сложились после реализации права людей на самоопределение.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение МИД России нереалистичным сценарием.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

До этого, 5 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.