Реклама
Прямой эфир
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС
Мир
МИД РФ заявил о работе над запуском арбитража против США из-за невыдачи виз
Общество
В отношении экс-главы иркутского Минздрава возбудили еще одно дело
Общество
Два жителя Нижегородской области погибли из-за отравления алкоголем
Общество
Приговор по делу Ройзмана о дискредитации ВС России вступил в силу
Мир
Власти Дании заявили об ожидании от РФ сигнала о мирном решении конфликта
Армия
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Киргизии задержали более 30 человек по подозрению в подготовке госпереворота
Мир
AP заявило о ненасильственной смерти разведчика Ханссена
Происшествия
Три машины и мотоцикл подожгли ночью в Иркутске

Власти Дании заявили об ожидании от РФ сигнала о мирном решении конфликта

Премьер Дании Фредериксен: союзники Киева ждут от России сигнала о мирном решении конфликта
0
Фото: REUTERS/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные союзники Украины ждут от России сигнала к мирному урегулированию конфликта. Об этом 5 июня заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Думаю, мы все очень заинтересованы в мире. Мы всё еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — сказала она на пресс-конференции в Белом доме.

Как отметила Фредериксен, «для танго нужны двое». При этом она подчеркнула, что ни одна из западных стран не собирается ничего делать без Украины.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

Ранее, 27 мая, замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Кроме того, по его словам, в Киеве должны признать новые территориальные реалии, которые сложились после реализации права людей на самоопределение.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение МИД России нереалистичным сценарием.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

До этого, 5 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023