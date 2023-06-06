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Приговор по делу Ройзмана о дискредитации ВС России вступил в силу

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Фото: РИА Новости/Антон Буценко
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Приговор по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) вступил в силу 6 июня. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

«Приговор вступает в законную силу, (апелляционные жалобы. — Ред.) на него не поступали», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, с Ройзмана снят запрет на использование интернета, средств связи, посещение публичных мест и общение со свидетелями по делу, который действовал до вступления в силу приговора.

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Ранее, 19 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга наложил штраф в 260 тыс. рублей на Ройзмана по делу о дискредитации ВС РФ. Отмечается, что подсудимый свою вину не признал.

Накануне гособвинение признало виновным экс-мэра Екатеринбурга в преступлении по ч. 1 ст. 280.3 УК России («Дискредитация ВС РФ») и назначило ему наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей. Однако с учетом смягчающих обстоятельств штраф был снижен до 260 тыс. рублей. Таковыми обстоятельствами стали двое маленьких детей и положительные характеристики.

Прокуратура Москвы 28 марта утвердила обвинительное заключение в отношении Ройзмана по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной судебного разбирательства по делу стал видеоролик на YouTube-канале Ройзмана, в котором прозвучали заявления, подрывающие авторитет ВС России.

В августе прошлого года суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения Ройзману в виде запрета определенных действий: ему запрещено использовать средства связи, пользоваться интернетом и посещать публичные места, а также общаться со свидетелями.

Кроме того, правоохранители провели обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее.

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в Сети по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

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