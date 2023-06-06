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Минобороны России подготовило проект об оповещении мобилизованных по СМС

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Минобороны России хочет внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном 5 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что изменения предусматривают оповещение мобилизованных через СМС-рассылку, личный кабинет налогоплательщика и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В пояснительной записке уточняется, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

В настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.

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Ранее, 4 июня, сообщалось, что россияне могут получить возможность становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

17 мая стало известно, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля. Согласно нему, военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, которые будут рассылаться через «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе.

Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

Как 11 апреля отмечал депутат Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

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