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AP заявило о ненасильственной смерти разведчика Ханссена

AP: агент советской и российской разведки Ханссен умер ненасильственной смертью
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Фото: commons.wikimedia.org/Federal Bureau of Investigation
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Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен, которого обвинили в шпионаже в пользу СССР и России, умер ненасильственной смертью. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Согласно имеющейся информации, Ханссен скончался по естественным причинам.

Ранее в этот день стало известно, что 79-летний агент разведки был найден мертвым в тюрьме, где он отбывал пожизненное наказание.

В начале 2001 года Роберту Ханссену предъявили обвинения. Утверждалось, что он работал на СССР и Россию в течение 15 лет, успешно избегая разоблачения, и раскрыл личности нескольких американских агентов.

СМИ тогда распространили сведения о том, что агента, возможно, выдал Сергей Третьяков, бывший первый секретарь миссии РФ в ООН. Он оказался перебежчиком, завербованным спецслужбами США.

В 2002 году Ханссена приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Он был направлен в федеральную тюрьму с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.

В 2020 году в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил «выдающийся вклад» Ханссена в обеспечение безопасности Советского Союза и России.

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