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ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Бойцы ВС РФ нанесли поражение украинским силам на южнодонецком направлении в ответ на попытку наступления. Об этом 6 июня сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожено три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов в районе Ольговского. Пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского», — заявил он.

Помимо этого, отметил Чехов, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали беспилотники «Валькирия», «Фурия» и «Лелека» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее в этот день пресс-служба МО России заявила об уничтожении восьми танков Leopard немецкого производства и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери неприятеля составили более 1,5 тыс. военных, 28 танков и 109 боевых бронированных машин.

По данным оборонного ведомства, накануне ВСУ возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

В МО подчеркнули, что противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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