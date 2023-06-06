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В Подмосковье протестируют систему распознавания домашних животных с помощью ИИ

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В Московской области протестируют систему распознавания домашних животных при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается на сайте минсельхоза Подмосковья.

Как рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов, уже этим летом планируется начать использовать искусственный интеллект для отслеживания собак без владельцев, отмечает телеканал «360».

В будущем систему могут начать применять для поисков потерявшихся домашних питомцев, пишет RT. Уточняется, что ее могут разместить в качестве Telegram-бота, мобильного приложения или вебсайта.

Так, ИИ будет собирать информацию с камер «Безопасного региона», анализировать ее и фиксировать животных, подпадающих под заданные визуальные критерии.

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31 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России около 800 компаний работают в сфере искусственного интеллекта.

При этом, по его словам, около 90% из них является перспективными стартапами. Развитая научная база обеспечивает высокий потенциал для создания и внедрения собственных ноу-хау.

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