Служащие ВС РФ пресекли ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 6 июня сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа в полосе обороны 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии», — уточнил он.

Также на данном направлении украинские боевики потеряли несколько артиллерийских орудий и два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Кроме того, по словам Зыбинского, в районе Петропавловки российские военные уничтожили до взвода националистов на автомобилях с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь».

Ранее в этот день пресс-служба МО России заявила об уничтожении восьми танков Leopard немецкого производства и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери техники неприятеля составили 28 танков и 109 боевых бронированных машин.

Накануне оборонное ведомство показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью БПЛА был снят процесс ликвидации боевых машин националистов, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».