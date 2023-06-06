ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ 6 июня сообщило об уничтожении командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«Военнослужащие артиллерийского подразделения Центрального военного округа уничтожили командный пункт, артиллерийское орудие, а также скопление личного состава ВСУ на краснолиманском направлении», — приводит сообщение военного ведомства «Интерфакс».

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили восемь украинских танков Leopard производства ФРГ и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери ВСУ составили более 1,5 тыс. украинских боевиков, 28 танков, в том числе три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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