Пожар произошел в торговом центре в Ингушетии

Пожар вспыхнул в торговом центре в Ингушетии. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло ранее в этот день в ТРЦ «Ковчег», расположенном в Назрани на улице Картоева. Загорелось складское помещение на третьем этаже четырехэтажного здания. Площадь пожара составила 250 кв. м.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Уточняется, что на момент возникновения пожара посетителей в кафе не было, пишет REGNUM.

Также 5 июня в Оружейном переулке в Москве произошел пожар. Позднее пожар был ликвиирован на площади 15 кв. м. Тверская межрайонная прокуратура поставила на контроль расследование причин и обстоятельств пожара.