Врач рассказала о нежелательном эффекте от валерьянки перед ЕГЭ
Популярные препараты с экстрактом валерианы могут оказать на подростка нежелательное действие, если принимать его перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом в понедельник, 5 июня, рассказала педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович в беседе с «Газетой.Ru».
Она отметила, что в науке до сих пор нет убедительных аргументов в пользу того, что валериана может успокоить накануне какого-то важного события. Однако при этом некоторые научные данные указывают на то, валериана и препараты с ее содержанием могут улучшать качество сна и ускорять засыпание, поскольку растение обладает седативным эффектом.
«Если дать подростку препарат с валерианой в день ЕГЭ, он может просто ощутить сонливость и хуже сдать экзамен», — предостерегла Конторович.
Поэтому вместо каких-то успокаивающих препаратов лучше всего поддержать ребенка морально, чтобы он почувствовал заботу и тепло, а если переживания слишком сильны — стоит обратиться за советом к детскому или семейному психологу, заключила педиатр.
Ранее в этот день педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович рассказала, как именно можно помочь подростку справиться со стрессом накануне ЕГЭ или другого важного экзамена.
Она посоветовала родителям перед экзаменом поговорить с подростком и обсудить все страхи, чтобы определить стратегию на случай недостаточно высоких результатов. Также при стрессе и тревоге могут помочь дыхательные практики.