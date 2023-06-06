Врач посоветовала воздержаться от авиаперелетов астматикам и диабетикам

Врач-терапевт Ирина Губанова посоветовала людям с астмой и диабетом воздержаться от полетов на самолетах, чтобы не усугубить свое состояние.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 5 июня, специалист рассказала, что среди противопоказаний для полетов — декомпенсированная сердечная недостаточность, инфекционные заболевания, одышка, отеки, неконтролируемая бронхиальная астма, аллергия, а также синуситы, отиты, тяжелый сахарный диабет, беременность от 36 недель, так как возрастают шансы родить ребенка прямо на борту, пишет «Ридус».

По словам врача, перепады давления плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, появляется заложенность в ушах, повышается внутричерепное давление. Понижение атмосферного давления затрудняет поступление кислорода к тканям, что может привести к гипоксии и ухудшению состояния людей, у которых есть проблемы с одышкой, респираторными заболеваниями, анемией среднетяжелой и тяжелой степени, отмечает телеканал «360».

Губанова отметила, что люди с сердечными заболеваниями также должны больше внимания уделять своему здоровью и во время сильной жары, особенно прилетая в другую страну, пишет сайт kp.ru.

Помимо этого, подчеркнула терапевт, людям, имеющим хронические заболевания, обязательно нужно иметь при себе все необходимые медикаменты, отмечает «Москва 24». Врач напомнила, что полет всегда несет риск для людей с тромбофлебитами, ведь при длительных перелетах вероятность отрыва тромба или закупорки сосудов возрастает в два раза, сообщает Pravda.Ru.

30 мая врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич перечислила полезные привычки, которые помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы. По ее словам, ограничения потребления алкогольных напитков и курения недостаточно, важно помнить о физической активности.

Кроме того, в рационе не стоит полностью отказываться от множества продуктов, достаточно есть больше фруктов и овощей.

Также в мае врач-терапевт Людмила Алексеева предупредила, что на высоте у человека могут усилиться болезни сердца и вен, а также проблемы с сосудами и заболевания опорно-двигательного аппарата. Врач напомнила, что долгий перелет чреват застойными процессами в области нижних конечностей, что может привести к образованию тромбов и их передвижению в другие части организма, сообщает НСН.

В апреле врач-кардиолог Областного кардиологического диспансера Жанна Швецова заявила, что проблемы с сердечно-сосудистой системой стали чаще встречаться у более молодых людей. Среди причин она назвала вредные привычки, малоподвижный образ жизни и переизбыток жиров в рационе, пишет RT.

В феврале прошлого года врач-кардиолог Константин Иванов предостерег любителей подражать олимпийским спортсменам от опасных для сердца нагрузок. По его словам, это может потом очень серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека. Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120–140 ударов в минуту, отмечает телеканал «Звезда».