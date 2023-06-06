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Минометные подразделения РФ поразили цели ВСУ на запорожском направлении

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Подразделения ВС РФ ведут непрекращающуюся перестрелку с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Бойцам приходится наносить удары с небольшой дистанции в 3 км, фактически стрелять в упор. Прилет снарядов вынуждает националистов искать укрытие, при этом они выдают свое местоположение.

Линию обороны в Запорожской области наряду с другими формированиями держит добровольческий батальон «Крым», который объединил бойцов со всей России.

«Я сам из Донецка <...> Пошел добровольцем. А почему пошел? Не знаю, Родина в опасности», — рассказал командир взвода огневой поддержки батальона с позывным «Белка».

В последние месяцы ВСУ стягивают резервы на запорожское направление и регулярно анонсируют наступление. Для того, чтобы «подготовить почву», боевики активизируются по ночам и и пытаются проводить разведку боем. Впрочем, добиться успеха им до сих пор не удавалось — только потерь в живой силе и технике.

«Со всего они работают, но в последнее время прощупывают слабые стороны. Мы даем им постоянно отпор. Не даем им расслабляться», — поделился командир штурмового подразделения батальона «Крым» с позывным Боня.

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Ранее, 6 июня, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ 5 июня возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Как подчеркнули в МО, по противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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