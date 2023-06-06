Более 200 зон отдыха у воды подготовили в Подмосковье
В текущем сезоне в Московской области подготовили 203 зоны отдыха у воды, 88 из которых пригодны для купания. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
По его словам, к зонам общественного отдыха выдвигаются достаточно серьезные требования, отмечает агентство городских новостей «Москва». Так, специалисты обязательно обследуют дно водоемов, берут пробы песка и воды, досыпают новый песок, убирают территорию, а также делают многое другое для комфортного времяпрепровождения и безопасности отдыхающих, отмечает РИАМО.
В частности, после всех необходимых мероприятий открыли зоны отдыха на берегу Стахановского озера в Электрогорске и на берегу Живописной бухты в Красногорске, пишет RT.
Также отдыхающие смогут посетить пляжи «Солнечный берег» в Талдоме, карьеры Волкуша в Лыткарине, озера Сенеж в Солнечногорске, водоем «Западный» в парке «Авангард» в Электростали и другие берега водоемов, сообщает телеканал «360».
В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице летом будут действовать 136 мест отдыха у воды. На 13 из них можно будет купаться, пишет НСН.
Ранее врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин посоветовал разогреть мышцы перед купанием во избежание судорог.
По его словам, необходимо сразу же покинуть водоем при появлении судороги. Следует выйти из воды, растереть мышцу, постараться ее разогреть, размять, растянуть и затем расслабить.