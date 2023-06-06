Реклама
Прямой эфир
Армия
МО РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
Мир
Кеннеди-младший заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США
Общество
Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн
Мир
Посольство РФ заявило о попытках США сеять раздор между Россией и ее соседями
Армия
В МО РФ заявили о новых попытках наступления ВСУ на Времевском выступе
Мир
Лавров заявил о поддержке афганских террористов со стороны США
Мир
Кандидат в президенты США назвал НАТО причиной конфликта на Украине
Армия
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
Экономика
США заблокировали полеты турецкой авиакомпании в РФ на Boeing 737 MAX
Экономика
Риелторскую деятельность в России предложили лицензировать
Происшествия
Взрыв раздался в горящем с электрическими вспышками доме под Петербургом
Происшествия
ДТП в Санкт-Петербурге обернулось конфликтом со стрельбой

Более 200 зон отдыха у воды подготовили в Подмосковье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В текущем сезоне в Московской области подготовили 203 зоны отдыха у воды, 88 из которых пригодны для купания. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, к зонам общественного отдыха выдвигаются достаточно серьезные требования, отмечает агентство городских новостей «Москва». Так, специалисты обязательно обследуют дно водоемов, берут пробы песка и воды, досыпают новый песок, убирают территорию, а также делают многое другое для комфортного времяпрепровождения и безопасности отдыхающих, отмечает РИАМО.

В частности, после всех необходимых мероприятий открыли зоны отдыха на берегу Стахановского озера в Электрогорске и на берегу Живописной бухты в Красногорске, пишет RT.

Также отдыхающие смогут посетить пляжи «Солнечный берег» в Талдоме, карьеры Волкуша в Лыткарине, озера Сенеж в Солнечногорске, водоем «Западный» в парке «Авангард» в Электростали и другие берега водоемов, сообщает телеканал «360».

Течение обстоятельств: cпасать утопающих будут по единому стандарту
МЧС разработало законопроект, регулирующий безопасность людей на воде

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице летом будут действовать 136 мест отдыха у воды. На 13 из них можно будет купаться, пишет НСН.

Ранее врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин посоветовал разогреть мышцы перед купанием во избежание судорог.

По его словам, необходимо сразу же покинуть водоем при появлении судороги. Следует выйти из воды, растереть мышцу, постараться ее разогреть, размять, растянуть и затем расслабить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023