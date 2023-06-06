Врач дала советы при отравлении некачественным алкоголем

Некачественный алкоголь, произведенный в кустарных условиях без соблюдения санитарных условий, рецептуры и технологии, может содержать токсичные вещества, которые способны нанести вред здоровью или привести к смерти. Среди таких веществ выявляются следы метанола, пропанола и этиленгликоля. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

«Токсическое действие некачественного алкоголя может вызвать повреждение внутренних органов разной степени тяжести, в том числе необратимое. Могут повреждаться клетки печени, возникать нарушения работы нервной и сердечно-сосудистой системы», — предостерегла эксперт.

Наиболее частые симптомы отравления таким алкоголем, кроме тошноты и рвоты, проявляются в головных болях, учащенном сердцебиении и сердечной недостаточности, сказала Кашух. В крайних случаях — судороги и паралич. Без своевременной медицинской помощи может наступить кома, отказ сразу нескольких внутренних органов или смерть.

При отравлении алкоголем следует вызвать скорую помощь, а до приезда врачей нужно уложить человека на бок или на живот, чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути.

Также до приезда скорой по возможности нужно промыть пострадавшему желудок. Для этого надо выпить не менее литра воды с солью, а затем вызвать рвотный рефлекс. После отравившемуся человеку — помочь согреться, укутать в одеяло или плед. Затем предложить адсорбент, отметила врач.

«Промывать желудок можно только тем, кто в сознании. Если человек заторможен и не реагирует на внешние раздражители, нужно сначала дать ему подышать нашатырным спиртом», — объяснила кандидат наук.

При потере пострадавшим сознания или при остановке его дыхания в ожидании врачей необходимо оказать человеку первую помощь: сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Ранее в этот день Роспотребнадзор в связи с массовым отравлением сидром в ряде российских регионов озвучил главные признаки отравления алкоголем или его суррогатом. Так, ими являются тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль.

Кроме того, 5 июня стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления напитком «Мистер Сидр».

В Ульяновской области число отравившихся суррогатным алкоголем достигло 49. Из них 16 скончались, остальные 33 госпитализированы, среди них есть двое несовершеннолетних. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи человек. Еще два человека погибли в Самарской области.

Также известно о двух пострадавших в Удмуртии. Они находятся в критическом состоянии.

Во Владимире и Муроме Владимирской области сотрудники полиции изъяли более 160 емкостей с сидром, поставленных из Самарской области. Уточняется, что в Муроме оперативники нашли еще более 70 кег этой продукции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.