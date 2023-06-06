Режиссер Сергей Урсуляк рассказал о значении кинофестивалей

На кинофестивалях важна не только тема фильма, но и художественное исполнение. Об этом «Известиям» рассказал режиссер Сергей Урсуляк после окончания X Забайкальского международного кинофестиваля в Чите, где он был председателем жюри.

«Я считаю, любая тема должна быть адекватно раскрыта, ее нужно делать чистыми руками и не думать, что эта важная тема — индульгенция на то, чтобы сделать плохое кино. Очень много плохих фильмов про войну сделали, потому что люди думают, что она всё спишет. Это не так. Я не считаю, что за тему нужно давать приз, награждать или как-то поощрять», — отметил он, говоря о фильмах, которые попадают в конкурсную программу фестивалей.

По словам режиссера, в России снимают много фильмов о войне, потому что это «одно из самых трагичных, с одной стороны, а с другой стороны, одно из самых высоких проявлений нашего народа». Поэтому тема войны включает в себя большое количество «супердраматических историй».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Мне наплевать, как реагируют актеры на мои замечания»