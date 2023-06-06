Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ВДВ России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из БМД-4М
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и еще двух областях
Мир
Подполковник ВС США предрек большие потери ВСУ из-за ложных надежд Киева
Наука и техника
Apple представила операционную систему iOS 17
Общество
Небензя назвал русский язык уникальным кладезем знаний о мире
Армия
Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям ВСУ
Экономика
В РФ могут ввести плату за капремонт в апартаментах
Общество
Россияне стали в два раза чаще посещать Субсахарскую Африку
Мир
Аммиакопровод разгерметизировался в Харьковской области из-за повреждения
Армия
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали расчет украинской ПТУР под Угледаром
Происшествия
Взрыв раздался в горящем с электрическими вспышками доме под Петербургом
Общество
Рыбодобывающее предприятие оштрафовано за взятку икрой под Хабаровском

Работа российских артиллеристов и танкистов под Угледаром

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023