Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилятся, и в ближайшие дни можно ожидать ввода в бой основных резервов, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В сложившихся обстоятельствах ставки для украинцев и их западных кураторов настолько высоки, что в сражение они бросят все силы и будут биться с ожесточением людей, которым нечего терять», — отметил он.

По словам Шурыгина, три недели в режиме разведки боем так и не выявили место, где можно было бы начать наступление с высокой вероятностью прорыва оборонительных рубежей и развития успеха с минимальными потерями. Теперь ВСУ приходится переходить к постепенному наращиванию мощи атак.

Такая тактика, отметил он, рассчитана на «пролом» линии боевого соприкосновения с помощью создания подавляющего превосходства в месте возможного прорыва. Эксперт объяснил, что такие действия способны принести локальный успех, но они приведут к неизбежно громадным потерям.

«Очевидно, что никакого стратегического успеха «наступ» уже не даст, в лучшем случае удастся продвинуться на некоторых направлениях на два–три десятка километров, и то ценой огромных потерь и «сточенных» резервов», — резюмировал Шурыгин.

В российском военном ведомстве отметили, что 4–5 июня были пресечены попытки прорвать нашу оборону на южнодонецком направлении. Благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток», ударам авиации и огню артиллерии в районе населенного пункта Нескучное в ДНР и Новодаровка Запорожской области противник понес значительные потери. Вооруженные формирования Украины не смогли достичь своих поставленных целей и к утру 5 июня были выбиты на исходные позиции.

В Минобороны РФ 5 июня сообщили, что за сутки на южнодонецком направлении уничтожено до 300 боевиков, 16 танков, 26 бронемашин, а также 14 автомобилей.

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Исход на позиции: ВС РФ отразили попытки прорвать нашу оборону