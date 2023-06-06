Посольство РФ заявило о попытках США сеять раздор между Россией и ее соседями

Администрация Соединенных Штатов Америки пытается сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего на пространстве СНГ. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в Telegram-канале посольства России в США.

Соответствующий комментарий российского посольства был опубликован в связи с введением новых санкций против российских граждан «за якобы участие в кампании «по «подрыву» демократии и дестабилизации Молдавии».

«Налицо использование здешними властями излюбленного, но от этого не ставшего менее избитым жанра «шпиономании». Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру. Отмечаем продолжающиеся попытки местных «стратегов» сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего на пространстве СНГ», — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, действия администрации США вызывают отторжение у тех, кто старается построить действительно «независимый внешнеполитический курс», который будет под защитой от постороннего вмешательства в дела собственного государства.

За день до этого США расширили список санкций против России, включив в него семь физических и одно юридическое лицо. Поводом для этого стали усилия данных лиц по якобы дестабилизации обстановки в Молдавии.

Россия неоднократно заявляла о приверженности принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Кроме того, Москва отвергала бездоказательные обвинения в попытках провести государственный переворот в Кишиневе. Например, 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее гражданам.

5 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане заявил, что Вашингтон поощряет деятельность террористических группировок в Афганистане. По его словам, США активно поддерживают игиловцев, сохраняющихся в Афганистане, «Аль-Каиду» и другие аффилированные с ними террористические структуры, чтобы создать подрыв стабильности в регионе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.