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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 21 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 6 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +8.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градуса, ночью похолодает до +5.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 3–10 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

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Ранее, 5 июня, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» заявил, что летней жары в столице до середины июня не ожидается.

До этого, 1 июня, синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.

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