300 тыс. россиян могут посетить Египет этим летом
В АТОР ожидают, что Египет в этом сезоне посетят около 300 тыс. россиян, заявил «Известиям» вице-президент ассоциации по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«Лидером в Африке однозначно будет Египет. По нашим прогнозам, около 300 тыс. туристов ожидается летом», — сказал он.
При этом Мурадян отметил, что цены на отдых в Египте сейчас выше обычного из-за дефицита перевозки.
Ранее стало известно, что с 6 июня новая египетская компания Red Sea Airlines начнет летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх, а с 3 июля авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду.
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