Реклама
Прямой эфир
Армия
МО РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
Мир
Кеннеди-младший заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США
Общество
Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн
Мир
Посольство РФ заявило о попытках США сеять раздор между Россией и ее соседями
Армия
В МО РФ заявили о новых попытках наступления ВСУ на Времевском выступе
Мир
Лавров заявил о поддержке афганских террористов со стороны США
Общество
Самолет с экстрадированным из Египта россиянином приземлился в Москве
Армия
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
Экономика
США заблокировали полеты турецкой авиакомпании в РФ на Boeing 737 MAX
Экономика
Риелторскую деятельность в России предложили лицензировать
Происшествия
Взрыв раздался в горящем с электрическими вспышками доме под Петербургом
Происшествия
ДТП в Санкт-Петербурге обернулось конфликтом со стрельбой

300 тыс. россиян могут посетить Египет этим летом

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В АТОР ожидают, что Египет в этом сезоне посетят около 300 тыс. россиян, заявил «Известиям» вице-президент ассоциации по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

У моря без погоды: отдых россиян в Азии впервые стал всесезонным
Туры в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку на лето подешевели на 20%

«Лидером в Африке однозначно будет Египет. По нашим прогнозам, около 300 тыс. туристов ожидается летом», — сказал он.

При этом Мурадян отметил, что цены на отдых в Египте сейчас выше обычного из-за дефицита перевозки.

Ранее стало известно, что с 6 июня новая египетская компания Red Sea Airlines начнет летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх, а с 3 июля авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Африка грез: россияне стали чаще посещать страны южнее Сахары

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023