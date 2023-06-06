ДТП в Санкт-Петербурге обернулось конфликтом со стрельбой

Конфликт с применением оружия произошел после ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Семен Егоров.

Согласно имеющейся информации, грузовик и легковушка в понедельник вечером столкнулись на пересечении Муринской улицы и Пискаревского проспекта. Позже на место происшествия прибыли еще несколько человек. Очевидцы заявили, что в ходе потасовки раздавались выстрелы.

В конечном итоге минимум четырем участникам разборок потребовалась медицинская помощь — их госпитализировали.

Ранее, 27 мая, в Приморском крае мужчина открыл стрельбу из ружья около заправки. Инцидент произошел на 721-м км автодороги Хабаровск – Владивосток. В результате инцидента пострадавших нет, повреждения получил только торговый павильон.