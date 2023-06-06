Взрыв раздался в горящем с электрическими вспышками доме под Петербургом
В поселке Чаща Ленинградской области в полыхающем частном доме прогремел взрыв. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил источник «Известий».
По данным источника, огонь охватил дом и баню. В процессе горения над домом появились электрические вспышки.
Общая площадь пожара — 54 кв. м. Возгорание произошло примерно в 22:10, к полуночи пожар еще не был потушен.
В результате происшествия хозяин дома получил ожоги, ему потребовалась медицинская помощь.
На кадрах видно, как над горящим деревянным домом сверкают электрические вспышки. Сообщается, что в месте подключения здания к электросетям коротит.
На месте происшествия работают спецслужбы. Причины инцидента выясняются.
В этот же день сообщалось, что в Шпаковском округе Ставропольского края на территории базы отдыха произошел крупный пожар. Огонь охватил два жилых вагончика. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет.