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Взрыв раздался в горящем с электрическими вспышками доме под Петербургом
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Взрыв раздался в горящем с электрическими вспышками доме под Петербургом

Один человек пострадал в результате пожара в доме в Ленобласти
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Фото: Соцсети
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В поселке Чаща Ленинградской области в полыхающем частном доме прогремел взрыв. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил источник «Известий».

По данным источника, огонь охватил дом и баню. В процессе горения над домом появились электрические вспышки.

Общая площадь пожара — 54 кв. м. Возгорание произошло примерно в 22:10, к полуночи пожар еще не был потушен.

В результате происшествия хозяин дома получил ожоги, ему потребовалась медицинская помощь.

На кадрах видно, как над горящим деревянным домом сверкают электрические вспышки. Сообщается, что в месте подключения здания к электросетям коротит.

На месте происшествия работают спецслужбы. Причины инцидента выясняются.

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В этот же день сообщалось, что в Шпаковском округе Ставропольского края на территории базы отдыха произошел крупный пожар. Огонь охватил два жилых вагончика. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет.

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