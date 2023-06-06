Консьержка рассказала о драках между москвичкой и убитым ею мужем

Консьержка дома, где 5 июня женщина зарезала своего мужа, рассказала «Известиям», что семья была на не самом хорошем счету у соседей.

По мнению женщины, на фоне пьянства и постоянных драк убийство должно было случиться.

«Алкаши эти. И мать, и дочка пили. <…> В шею воткнула нож, и всё. Это должно было случиться. Сколько можно пить? Она же все время ходит и что-то бормочет. Она вечно пьяная, от нее всё время перегаром пахло», — рассказала консьержка.

Как отметила женщина, вместе с супружеской парой живет их взрослая дочь. Также у них есть сын, который проживает отдельно.

Консьержка уточнила, что семья жила неспокойно. Соседи жаловались, на постоянные конфликты и драки.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что жительницу Москвы подозревают в убийстве мужа. Инцидент произошел в квартире на Пятницком шоссе. По данным источника, женщина сообщила дочери по телефону о плохом самочувствии мужа. Девушка приехала к родителям и обнаружила отца в крови с ножевыми ранениями. Она сообщила об этом полиции.