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Самолет с экстрадированным из Египта россиянином приземлился в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 5 июня появились кадры экстрадиции обвиняемого во взятке Владимира Гукаленко.

На кадрах видно, как Гукаленко выводят из самолета, приземлившегося в Москве, и сажают в автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры РФ, Египет экстрадировал Владимира Гукаленко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору»). В сопровождении сотрудников ФСИН РФ и российского бюро Интерпола Гукаленко доставлен на территорию России.

Ранее в этот день официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что власти Египта передали России Владимира Гукаленко, обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

В 2018 году Гукаленко договорился о передаче взятки сотруднику пограничной службы за возможность беспрепятственно пропустить транспортные средства с продуктами питания на территорию России через границу. После этого он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2023 года правоохранительные органы Египта задержали Гукаленко по запросу российской стороны.

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