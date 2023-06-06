Российские зенитчики предотвратили высадку десанта ВСУ под Каховкой

Российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Об этом, 5 июня, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении 5 июня 2023 года. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, стрелки-зенитчики соединения группировки войск «Днепр» сбили один из двух штурмовиков Су-25, которые поддерживали высадку с воздуха. Второй самолет Су-25 ретировался, выйдя из боя и не выполнив задачу.

Российские военные поразили Су-25 при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», добавил источник. Его обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка, который находится на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении, своих целей противник не достиг.

Кроме того, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

Также в Минобороны в этот день сообщили об уничтожили украинских боевиков на краснолиманском направлении. Российские военнослужащие Центрального военного округа нанесли удар с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевые столкновения российских военных с украинскими боевиками в районе Времевского выступа на запорожском направлении длились более восьми часов. ВСУ понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.