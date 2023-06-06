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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны РФ 6 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В ведомстве отметили заслуги майора Вячеслава Косарева, который руководил мотострелковым батальоном во время выполнения задачи по организации обороны на одном из тактических направлений. Под его командованием военные неоднократно отражали атаки противника, нанося урон живой силе и бронетехнике.

Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции батальона с помощью квадрокоптеров, оснащенных кумулятивными снарядами, майор отреагировал незамедлительно и прицельным огнем уничтожил два дрона. Благодаря смелости и профессионализму Косарева ВС РФ смогли успешно удержать оборону на подконтрольном участке.

Также самоотверженность в ходе работы проявила медицинская сестра-анестезист военного госпиталя МО РФ, ефрейтор Залина Музаева. Действуя в составе передовой медицинской группы, она оказывала помощь раненым военным в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Рискуя жизнью, Музаева вместе с другими членами группы выполнила более 300 мероприятий анестезиологического характера, более 10 переливаний цельной крови и кровозаменителей. При участии ефрейтора прошли сотни хирургических операций, которые спасли жизни многим бойцам.

Наконец, в МО рассказали об отваге лейтенанта Владислава Козловского. Танковая рота под его началом выполняла задачу по освобождению населенного пункта от формирований ВСУ. Лейтенант и его подчиненные наступали с южных окраин.

Козловский нанес огневое поражение объектам противника и прорвал вражеский оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Закрепившись на новых рубежах, командир роты создал условия для вывода поселения из-под контроля националистов.

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Накануне Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать российские войска на южнодонецком направлении. В конечном итоге противник был отброшен на исходные позиции с большими потерями.

Кроме того, оборонное ведомство показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был снят процесс ликвидации боевых машин ВСУ, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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