Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 июня заявил, что планам Запада на разделение Украины и России не суждено сбыться.

«(Киев. — Ред.) «вскармливался» Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать всё, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться», — сказал он во время визита на 201-ю российскую военную базу.

По его словам, Европа выбрала путь войны с РФ, но раз это война, то Москва должна достичь своих целей.

«В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы — своего», — заявил он.

Также министр отметил, что у России накопилась решимость больше не идти на поводу правил, навязываемых США.

«Российская Федерация только собиралась сначала с «мыслью», потом с силами. После провела свои реформы. Но сейчас это все уже позади. Последние пару десятков лет уже возвращаемся и в Африку, и в Латинскую Америку. Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у «правил», навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль», — утверждает Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что враждебные действия Запада лишь сплотили российский народ.

Ранее, 1 июня, президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны американского народа не ослабнет. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен назвал задачей НАТО увеличение поддержки Киева для успеха контрнаступления. Также страны альянса, по словам госсекретаря, намерены помочь Украине усилить ее «среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны». Кроме того, Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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