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Военкор «Известий» показал сбитые ракеты ВСУ в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают интенсивные обстрелы Донецка. В городе в течение всего дня работают системы ПВО, сообщил в понедельник, 5 июня, военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Несколько часов назад в Ворошиловском районе была сбита ракета, выпущенная из реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. К счастью, она не разорвалась, ее обезвредили сотрудники МЧС. В вечернее время в центре города опять сработала система ПВО, упала противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», — рассказал Быковский.

Он пояснил, что это ракета воздушного базирования, которая пускается из самолетов. Дальность ее полета составляет 120–150 км.

На предоставленных журналистом кадрах видно, что в районе падения ракеты выбило стекла в здании универмага и соседних домах.

По его словам, разрушения незначительные. Предварительно, пострадавших нет.

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Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ выпустили по центру города американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.

Кроме того, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что почти за 3,5 часа ВСУ 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).

В период с 16:20 до 19:40 украинские войска пять раз нанесли удар по Донецку, выпустив 25 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Также боевики четыре раза обстреляли Горловку, выпустив 23 снаряда из орудий калибра 152 мм. Еще один удар был нанесен по Макеевке. По населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Накануне, 4 июня, украинские националисты дважды за 15 минут обстреляли Донецк. Был зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов города — по ним ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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