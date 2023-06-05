Экс-сотрудник ФСБ и агент разведки СССР и РФ Ханссен умер в тюрьме

Минюст США 5 июня сообщил о смерти бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ, который был обвинен в шпионаже в пользу СССР, а потом и России, Роберта Ханссена.

Отмечается, что Ханссен скончался в тюрьме в возрасте 79 лет.

Согласно информации телеканала CNN, утром Ханссен был обнаружен без сознания. Сотрудники тюрьмы вызвали неотложную медицинскую помощь, однако врачи констатировали смерть мужчины.

В начале 2001 года ему были предъявлены обвинения в шпионаже. Утверждалось, что он работал на СССР и Россию в течение 15 лет, успешно избегая разоблачения, и раскрыл личности нескольких американских агентов.

В прессе тогда появились сообщения о том, что Ханссена, возможно, выдал Сергей Третьяков, бывший первый секретарь миссии России в ООН. Он оказался перебежчиком, завербованным спецслужбами США и перешел на службу к американцам в 2000 году.

В 2002 году Роберта Ханссена приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. Он отбывал срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.

В 2020 году в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил «выдающийся вклад» Ханссена в обеспечение безопасности Советского Союза и России.