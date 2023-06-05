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В Белгороде подросток получил контузию в результате обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: 14-летний подросток получил контузию при обстреле
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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В результате обстрела Грайворонского городского округа Вооруженными силами Украины (ВСУ) получил травму 14-летний подросток. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что подростку оказали первую помощь в центральной районной больнице, а затем отправили в детскую областную больницу.

Помимо этого, добавил губернатор, украинским снарядом были повреждены хозяйственные постройки и одно частное домовладение.

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Ранее в этот день стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ ликвидировали три цели над Белгородом и Белгородским районом.

Тогда же глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Новой Таволжанке. По словам главы округа, по Шебекино также было осуществлено более 15 прилетов из ствольной артиллерии. Люди массово покидают город и его окрестности, их определяют в пункты временного размещения (ПВР) в Белгороде, сообщил он.

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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