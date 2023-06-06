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В Минобороны Украины признали, что ВСУ пытаются наступать на некоторых направлениях

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия на отдельных участках линии соприкосновения. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она написала, что на восточном фронте продвигается войсковая группировка «Хортица». Маляр, в частности, упомянула боевые действия в Орехово-Василовке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Ранее в этот день Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ накануне атаковать российские войска на южнодонецком направлении. В конечном итоге противник «был отброшен на исходные позиции» с большими потерями.

Кроме того, оборонное ведомство показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был снят процесс ликвидации боевых машин ВСУ, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Тогда же официальный представитель МО России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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