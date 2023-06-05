Небензя выразил надежду на фиксацию обстрелов ЗАЭС со стороны Киева

Россия исполняет все пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), предложенные генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Эти пять пунктов, которые огласил Рафаэль Гросси, мы и так осуществляем, нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления», — сказал Небензя.

По словам постпреда, сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС понимают, что обстрелы станции происходят с украинской стороны, но стыдливо об этом умалчивают. При этом глава МАГАТЭ утверждает, что у него нет полномочий устанавливать, кто именно совершает обстрелы.

«Глава МАГАТЭ говорит, что у МАГАТЭ нет атрибутивных функций и поэтому оно не может давать определения тому, откуда ведется стрельба. Но сейчас с одобрением этих пяти пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, безусловно, мы рассчитываем на то, что такая фиксация будет вестись», — объяснил российский постпред.

Ранее, 1 июня, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг публикации ряда СМИ о том, что РФ якобы возражает против инициативы Гросси по Запорожской АЭС. Ульянов назвал ее шагом в правильном направлении. Москва полагает, что реализация принципов Гросси поспособствует укреплению безопасности на объекте ядерной энергетики.

Принципы безопасности ЗАЭС были презентованы Рафаэлем Гросси 30 мая на заседании Совета Безопасности ООН. Меры в числе прочего касаются контроля за наличием оружия на территории ЗАЭС, ведением огня с или по направлению к станции, а также недопустимости использования АЭС как базы или склада для военного арсенала.

Гендиректор МАГАТЭ на том же мероприятии отметил, что ситуация с безопасностью на электростанции нестабильна и хрупка. Гросси назвал удачей тот факт, что в сложившихся условиях еще не произошло крупных техногенных аварий.

Также в этот день президент России Владимир Путин заявил, что власти Киева предпринимают попытки по дезорганизации работы Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ. К 2030 году ее планируется полностью перевести на российские стандарты.