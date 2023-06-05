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ВСУ выпустили по центру Донецка американскую ракету AGM-88 HARM
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ВСУ выпустили по центру Донецка американскую ракету AGM-88 HARM

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по центру Донецка американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом 5 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Ворошиловском районе возле гипермаркета «Фабрика» прилет противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что было зафиксировано попадание в остановку общественного транспорта по улице Артема. Кроме того, повреждена кровля здания транспортно-экономического колледжа. По словам Кулемзина, поврежден технический этаж магазина «Фабрика», а также выбито стекло в зданиях ЦУМа по улице Артема и института цветных металлов по проспекту Лагутенко, а также в торговых павильонах по проспекту Труда.

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ВСУ стабильно выпускают ракеты этого типа по территории ДНР, многие попадают в жилые районы.

Как стало известно 4 июня, украинские националисты два раза за 15 минут обстреляли Донецк. Был зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов города — вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

3 июня отмечалось, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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