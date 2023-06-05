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ЕС ввел санкции против девяти россиян за нарушения прав человека

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Евросоюз (ЕС) ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за «нарушения прав человека». Это следует из заявления, опубликованного в понедельник, 5 июня, Советом ЕС.

«Сегодня Совет Евросоюза ввел ограничительные меры против девяти физлиц в рамках глобального санкционного режима за нарушение прав человека», — говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, в настоящее время ограничительные меры в области прав человека применяются в общей сложности к 43 физическим и 15 юридическим лицам.

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В этот же день США расширили список санкций против России, включив в него семь физических и одно юридическое лицо. Согласно сообщению, опубликованному в понедельник на сайте американского министерства финансов, поводом для включения в санкционные списки стали усилия данных лиц по якобы дестабилизации обстановки на Украине, а также в Молдавии, США, Великобритании, ЕС и Балканских странах. Однако каких-либо доказательств в публикации не содержится.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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