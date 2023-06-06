Щедрость гения

Читаю в армянской прессе: «В течение трех дней, 6–8 июня, начиная с 20:00, по инициативе мэрии Еревана в парке «Тумо» будут представлены балетные шедевры Арама Хачатуряна. 6 июня отмечается 120-летие великого армянского композитора. Выступят творческий коллектив и оркестр Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна под управлением маэстро Карена Дургаряна. 6 июня — «Гаянэ». 7 июня — «Маскарад». 8 июня — «Спартак». Вход свободный. Ереванское метро будет работать до 01:00. Также будут курсировать бесплатные автобусы от парка «Тумо» до станций метро «Берекамутюн» и «Зоравар Андраник»».

В этом объявлении радует всё. И виновник торжества, и масштаб события, и внимание городских властей к тем, кто придет праздновать, и заявленная программа. Хотя возьму на себя смелость поправить — «Маскарад» Хачатурян написал как музыку к спектаклю Театра имени Вахтангова, в балет ее обратил его ученик Эдгар Оганесян.

Уточнения требует и еще одна очень существенная деталь.

Арам Ильич Хачатурян — великий советский композитор. Плоть от плоти великого государства — Союза Советских Социалистических Республик и его уникального сплава национальных культур.

Родившийся в грузинском селе Коджари, учившийся в русском пансионе в Тифлисе, выросший в многоязычной музыкальной атмосфере старого города, он в 17-летнем возрасте вслед за старшими братом Суреном отправился в Москву, где, поучившись на биолога, понял, что его призвание — музыка.

Как композитор он представлял свои сочинения в главных театрах и концертных залах страны. Как дирижер объехал ее с концертами от Калининграда до Владивостока. Как секретарь правления Союза композиторов СССР был принят во всех его республиканских и региональных организациях. Как педагог воспитал многонациональную плеяду авторов — от Андрея Эшпая и Алексея Рыбникова до Арно Бабаджаняна и Толибхона Шахиди.

Арам Хачатурян — Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат главных советских премий. Создатель балетов, симфоний, концертов, произведений вокальной, хоровой, инструментальной и симфонической музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также Государственного гимна Армянской ССР.

К чему столь подробные биографические данные? К тому, что советское государство умело находить и взращивать таланты, где бы они ни появлялись. То, что впоследствии было мудрено названо социальным лифтом и частенько буксовало, в советские времена буднично именовалось поддержкой дарований — и работало.

Судьба Арама Хачатуряна — сына тифлисских переплетчика и домохозяйки, до 17 лет не знавшего нотной грамоты, а затем названного Рубенсом нашей музыки, лучшее тому подтверждение. За выдающийся талант он был вознагражден сторицей и верой-правдой служил своей многонациональной стране.

В столице России юбилей Хачатуряна начали праздновать загодя. 23 и 24 мая Большой театр показал балет «Спартак», отметив таким образом двойную дату: 120 лет со дня рождения композитора и 55 лет с момента постановки балета хореографом Юрием Григоровичем и сценографом Симоном Вирсаладзе.

Жест красивый и символичный.

Каждый большой коллектив (не только по названию, но и по масштабу) должен иметь свой главный спектакль. У балета ГАБТа это не «Лебединое озеро», как можно подумать, а «Спартак», в котором творческая команда блистательно отразила суть главного театра страны: его грандиозность, непафосную роскошь, имперскую мощь.

Величие замысла совпало с величием воплощения. Роль Хачатуряна, соединившего монодию восточных напевов с оркестровым великолепием и создавшего яркую, щедрую и, несмотря на трагический финал, жизнеутверждающую музыку, здесь огромна.

В день рождения Арама Ильича 6 июня в Большом зале консерватории, профессором которой он был, состоится гала-концерт. За дирижерский пульт Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова встанет Эдуард Топчян, главный дирижер и художественный руководитель Национального оркестра Армении.

Концерт-рапсодию для виолончели с оркестром исполнит лауреат победитель XIV международного конкурса имени П.И. Чайковского Нарек Ахназарян. Музыка к пьесе Лопе де Вега «Валенсианская вдова» прозвучит в исполнении оркестра.

А далее программа перекликается с празднованием в ереванском парке «Тумо». Публике предстоит насладиться сюитами из балетов «Спартак» и «Гаянэ», а также Сюитой из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад».

Гений Хачатуряна вновь нас объединяет.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора