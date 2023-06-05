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Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня

Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня

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Фото: kino-teatr.ru
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В возрасте 75 лет в понедельник, 5 июня, скончалась латвийская актриса Лилита Озолиня, заявили в местном театре «Дайлес».

«От имени театра выражаем соболезнования семье Лилиты Озолини, близким, поклонникам таланта и всем, кто будет помнить яркую личность актрисы», — говорится на сайте.

«Дайлес» считает актрису «дивой и легендой художественного театра».

Популярность Озолине принесла главная роль в советском многосерийном сериале «Долгая дорога в дюнах».

«Долгая дорога в дюнах» для меня не просто очередной фильм или одна роль над другими. <…> «Долгая дорога в дюнах» — долг моей души, который возвращается моим родителям», — приводятся слова самой Лилиты из недавнего интервью.

Озолиня родилась 19 ноября 1947 года в Риге. У актрисы есть одна дочь — Лилиана.

С 1966 года Озолиня начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, в 1969 году окончила студию киноактера, а в 1971-м — актерский факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола.

Тем временем состоялся дебют в кино, Озолиня сыграла роль Велты в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно» (1967). Далее последовали другие работы в кино.

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