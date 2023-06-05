В трех областях Украины повторно объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога вечером 5 июня повторно объявлена в трех восточных регионах Украины — в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

По данным ресурса, сирены сработали в 19:59.

До этого тревога в этих областях объявлялась в 17:30 мск. В общей сложности она продлилась около часа, потом была отменена.

Позднее в красной зоне оказались подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Кировоградская и Сумская области. Также сообщалось о взрывах в городе Балаклее Харьковской области.

Минобороны России эти сообщения не комментировало.

Накануне, 4 июня, воздушная тревога объявлялась на территории всей Украины. Взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.